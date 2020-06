TORINO – Amici mai. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Sarri non è mai decollato. Il portoghese sarebbe rimasto devastato dall’addio di Allegri, con cui aveva un’ottima relazione professionale.

A svelarlo è il Daily Express anche alla luce della polemica social della sorella del fenomeno portoghese.

La sorella di Ronaldo ha criticato apertamente Sarri dicendo che suo fratello non aveva mai fatto parte di una squadra che gioca così male.

Questo caso social è solamente l’ultimo di una lunga serie tra Cr7 e Sarri. Prima dello stop per coronavirus, Ronaldo aveva mandato due volte a quel paese Sarri dopo essere stato sostituito.

La prima in Champions League, la seconda nel big match di campionato contro il Milan.

Il problema è sostanzialmente tattico. Ronaldo ha 35 anni e vuole giocare come centravanti mentre Sarri lo vede come esterno d’attacco.

Cr7 è in una forma fisica smagliante ma non ha più lo scatto di quando aveva dieci anni di meno e per questo motivo vorrebbe giocare in una posizione più centrale, con meno campo da percorrere.

Ma non c’è niente da fare, Sarri non è affatto d’accordo e preferisce schierare come centravanti Higuain (che ora è più che altro una riserva) o Dybala come falso nove.

Non a caso, prima della partita contro il Bologna c’è stato un lungo confronto tra l’allenatore bianconero e Ronaldo per stessa ammissione del tecnico.