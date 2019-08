Cristiano Ronaldo allenamento figlio video YouTube

TORINO – Cristiano Ronaldo salterà l’amichevole di Trieste contro la Triestina per il lieve affaticamento all’adduttore sinistro ma non rinuncia ad allenarsi. Il fuoriclasse portoghese è rimasto a Torino ad allenarsi presso il centro sportivo del club bianconero in compagnia del figlio. Cristiano jr non ha voluto lasciare da solo il papà ed è stato il suo “compagno di squadra” speciale per un giorno.

Cristiano jr ha sostenuto gli stessi allenamenti del papà e non si è tirato indietro né al momento degli scatti, eseguiti con lo stesso stile di Cr7, né quando c’era da tirare in porta. Il video con il loro allenamento di coppia ha spopolato sui social network per la somiglianza nei movimenti tra Cr7 ed il figlio Ronaldo jr.

Non ci sarà Cristiano Ronaldo e neppure Maurizio Sarri in panchina nella Juventus che questa sera giocherà a Trieste l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. CR7 sta seguendo un programma personalizzato in seguito all’affaticamento muscolare accusato mercoledì scorso, mentre il tecnico – spiega la società bianconera – è a riposo perché “ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni”. Dopo l’allenamento di questa mattina alla Continassa, i bianconeri convocati per la partita di Trieste sono 24.

Maurizio Sarri non ha bisogno di fare esperimenti con Cristiano Ronaldo che è un fuoriclasse di sicuro affidamento e per questo motivo ha deciso di far riposare il fuoriclasse della Nazionale Portoghese in vista delle prime partite del campionato italiano di calcio.

Sarri sa che Cristiano Ronaldo ha caratteristiche uniche che gli permettono di giocare sia come prima punta che come esterno. Cr7 ama partire da sinistra per poi accentrarsi e calciare a rete.

Il video da YouTube con l’allenamento sostenuto da Cristiano Ronaldo e dal figlio Cristiano Ronaldo jr. Il video è stato caricato sui social network fino a diventare virale.