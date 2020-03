LIONE (FRANCIA) – Cristiano Ronaldo giocatore-allenatore. E’ questo quello che emerge in un video di Rmc Sport che sta spopolando sui social network (lo trovate in fondo all’articolo). Tra il primo ed il secondo tempo di Lione-Juventus, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions, Cristiano Ronaldo si sostituisce a Sarri e dà indicazioni tattiche a Dybala come se fosse lui l’allenatore dei bianconeri.

Cristiano Ronaldo allenatore al posto di Sarri, spiega cosa non ha funzionato alla squadra.

I calciatori stavano per tornare in campo ed avevano appena ascoltato il discorso di Sarri nello spogliatoio. Evidentemente Cristiano Ronaldo non era d’accordo con quanto aveva appena ascoltato e stava fornendo indicazioni differenti al compagno di squadra lamentandosi della prestazione dei centrocampisti.

Ecco cosa avrebbe detto Cr7: “Il centrocampo non sta funzionando. Siamo soli lì davanti. I centrocampisti non accompagnano l’azione come dovrebbero. Anche in fase di copertura non sta funzionando niente. Nessuno prende la palla. Anche sulle seconde palle arriviamo sempre in ritardo”.

Insomma, Cr7, da allenatore consumato, aveva individuato quelli che erano stati i problemi della Juventus nella prima frazione di gioco e stava cercando di fornire nuove direttive ai suoi compagni di squadra. Nonostante le indicazioni tattiche del “mister portoghese”, la Juventus non è riuscita a giungere al pareggio e dovrà ribaltare il risultato nella gara di ritorno che si disputerà allo Stadium di Torino (video YouTube).