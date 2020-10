Cristiano Ronaldo ha il coronavirus ed è costretto all’isolamento domestico in Portogallo. La Juventus lo perderà per alcune partite, vediamo quali.

Cristiano Ronaldo ha il coronavirus e sta trascorrendo l’isolamento domestico in Portogallo, dove si trovava per gli impegni della Nazionale.

Ovviamente Cr7 non potrà far ritorno a Torino prima della completa guarigione. Va anche detto che il protocollo sanitario per i calciatori è diventato piuttosto elastico.

Infatti dopo dieci giorni, prima erano quattordici, Ronaldo potrà sottoporsi ad un nuovo tampone per vedere se è guarito.

Prima servivano tre tamponi, adesso ne basta uno. Se tra dieci giorni il tampone darà esito negativo, Cr7 potrà tornare a Torino e sarà subito a disposizione della Juventus.

Ovviamente nessuno può conoscere i tempi di guarigione. Ci sono calciatori guariti in dieci giorni ed altri che hanno impiegato mesi per uscire dalla morsa del Covid.

Ma ipotizziamo che Cr7 ce la faccia nel giro di dieci giorni, anche perché sta bene ed è totalmente asintomatico.

Ronaldo salterà sicuramente la partita di Serie A contro il Crotone ed il debutto stagionale della Juventus in Champions League contro la Dinamo Kiev.

Nel caso di guarigione dopo dieci giorni, Ronaldo potrebbe tornare a disposizione per la partita di Serie A contro il Verona e sarebbe certamente in gruppo per il big match di Champions League contro il Barcellona di Messi.

Contro il Verona abbiamo usato il condizionale perché la sfida ai veneti è tra undici giorni.

Forse Pirlo lo risparmierà perché nel caso di guarigione entro dieci giorni, Ronaldo sarebbe appena atterrato a Torino con nessun allenamento di squadra nelle gambe.

Invece, in questo caso, appare più probabile il suo impiego contro il Barcellona. Ma ovviamente tutte queste ipotesi fanno riferimento al caso in cui Cr7 smaltisse il Covid in dieci giorni.

Se dovesse impiegare di più a guarire, salterebbe sicuramente sia il Verona che il Barcellona ma questo nessuno può stabilirlo adesso.