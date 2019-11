RIYAD (ARABIA SAUDITA) – Danilo ha ritrovato Cristiano Ronaldo alla Juventus dopo l’esperienza con il Real Madrid. Al termine della partita amichevole persa dal Brasile contro l’Argentina, Danilo ha svelato un retroscena proprio su Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni a Dazn sono riportate dal Corriere dello Sport: “Cristiano Ronaldo? Una volta mi ha detto che, se avesse giocato con la Seleçao, adesso il Brasile avrebbe in bacheca cinque Coppe del Mondo in più. L’ho conosciuto in maglia merengue e l’ho ritrovato in bianconero. Si applica al calcio in un modo maniacale, cura ogni dettaglio. Ciò dimostra come i successi non arrivino per caso ma bisogna cercarli”.

Il Brasile ha perso di misura contro l’Argentina. La gara è stata decisa da un gol del rivale di sempre di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona tornava in Nazionale dopo una lunga assenza per squalifica. Messi si è fatto parare il rigore da Alisson, ex portiere della Roma ora al Liverpool, ma poi è stato bravo a segnare sulla ribattuta.

Nel frattempo, Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta da applausi alla Lituania portandosi a quota 98 gol in Nazionale. Con il Portogallo, Ronaldo è riuscito a vincere un campionato europeo di calcio ed una Nations League, non è mai riuscito a vincere la Coppa del Mondo. Forse ci sarebbe riuscito davvero con la maglia del Brasile. Chi può dirlo…