FROSINONE, STADIO BENITO STIRPE – Cristiano Ronaldo è stato uno dei grandi protagonisti di Frosinone-Juventus con un gol e tante belle giocate ma prima della partita si è verificato un episodio che ha scatenato l’ironia dei social. Cristiano Ronaldo è entrato in campo mettendo la mano tra i capelli della mascotte. Il gesto ha ricordato quello per il quale il portoghese è stato espulso nel corso di Valencia-Juventus. I social lo hanno notato e hanno ironizzato su Cr7.

Gli highlights di Frosinone-Juventus

Cristiano Ronaldo, mano tra i capelli della mascotte. L’ironia dei social

Cioè, mi state dicendo che stavolta non è stato espulso? 🤔 #FrosinoneJuve pic.twitter.com/XOaDXCscvU — Alessandra Perillo (@AleJuventina92) 23 settembre 2018

Il gol segnato da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 23 settembre 2018

Cristiano Ronaldo vicino al gol con un colpo di tacco

Cristiano Ronaldo dangerouse chot Frosinone VS Juventus https://t.co/KCNKA5ojCi — love football (@oksana77711) 23 settembre 2018

Grande numero di Bernardeschi

Mandzukic sbaglia gol, il raccattapalle del Frosinone si dispera

The ball boy at Frosinone supports Juve 😂😎 #FrosinoneJuve pic.twitter.com/RXoVDeXAYW — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) 23 settembre 2018

Cristiano Ronaldo sbuffa dopo aver mancato una comoda occasione da gol

Il riassunto del primo tempo #FrosinoneJuve pic.twitter.com/pOHoPCBKds — Paolo Vigo (@Pagolo) 23 settembre 2018

Erroraccio di Cristiano Ronaldo in fase d’impostazione

Contatto dubbio tra Chiellini e Campbell

È stato dato fallo all attaccante del Frosinone, bellissimo questo campionato… Non è cambiato nulla. #FrosinoneJuve pic.twitter.com/O9vnXPwc37 — gianni 1926 (@gianni1926forev) 23 settembre 2018

