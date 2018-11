ROMA – Cristiano Ronaldo ha chiesto la mano di Georgina Rodriguez. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, il fenomeno della Juventus, in questi giorni a Londra per festeggiare il primo compleanno della figlia Alana Martina, avrebbe sfruttato l’occasione per pronunciare la fatidica proposta alla spagnola. Il sì della Rodriguez, compagna di Ronaldo da ormai due anni, è stato immediato e stando a quanto riportato dai media portoghesi Georgina, oltre a sfoggiare un nuovo e luminoso anello sui social, avrebbe già iniziato a provare abiti da sposa nel breve soggiorno londinese.

Cristiano Ronaldo e Georgina si frequentano da dopo l’estate del 2016 anche se la relazione è diventata pubblica a dicembre dello stesso anno, quando fu fotografato un bacio tra i due. Un anno fa hanno avuto insieme la prima figlia Alana Martina anche se per il portoghese si tratta della quarta dopo Cristiano junior e i gemellini Eva e Matteo (tutti e tre nati da madre surrogata).