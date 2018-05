ROMA – Belli, ricchi, vincenti e, soprattutto, famosi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono i 100 sportivi più celebri del pianeta stando, almeno alla classifica stilata dalla ESPN (“World Fame 100”) che ha preso in considerazione 15 diversi sport, 38 Paesi, 3 parametri (search score, endorsement, social foollowing).

Cristiano Ronaldo primo, Valentino Rossi fuori dalla top 100

Una lotta fra ‘titani’ che vede primeggiare Cristiano Ronaldo che l’ha spuntata davanti ad altri tre mostri sacri che portano il nome di Lee Brown James, Leo Messi, Neymar, Roger Federer e Tiger Woods, Kevin Durant, Rafa Nadal, Stephen Curry e Phil Mickelson, tanto per citare la miliardaria top ten. A sorpresa, Valentino Rossi non è rientrato nemmeno tra la top 11, con gli anni la sua popolarità è in forte calo.

Sport-padrone incontrastato di questa speciale classifica è il calcio con 33 giocatori presenti (di cui una calciatrice, l’americana Alex Morgan, 88ma) sui 100 atleti. Paulo Dybala, 29mo in classifica, è l’unico tra gli ‘italiani’ di tutti gli sport inserito nella ‘top 100’, mentre Serena Williams, 12ma, è regina tra le donne. Nelle retrovie Zlatan Ibrahimovic, superato anche dagli indiani Virat Kohli e Ms Dhoni (cricket), dai golfisti Rory McIlroy e Jordan Spieth, dal nuotatore cinese Sun Yang, da Novak Djokovic e anche da James Rodriguez.

Lo svedese, 25mo in classifica, precede di poco i suoi colleghi Wayne Rooney (26mo), Andres Iniesta (28mo) e Paul Pogba (33mo). Solo 38mo Tom Brady, star del football americano, mentre assai meglio classificato (14mo) è Floyd Mayweather che distanzia di parecchio il suo ex avversario Manny Pacquiao e, soprattutto, il quattro volte campione del mondo di F1, Lewis Hamilton.

All’82mo posto c’è anche il cinese Ma Long, asso del ping pong. Lindsey Vonn, la plurivincitrice di coppe e medaglie nello sci, occupa il 95mo posto.