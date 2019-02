Cristiano Ronaldo investe in clinica per trapianto di capelli, Georgina Rodriguez sarà la manager

MADRID – Continuano gli investimenti extra calcio per Cristiano Ronaldo. Dopo aver acquistato hotel a Lisbona, Parigi e Marrakech, Il fuoriclasse della Juventus ha deciso di investire una considerevole somma di denaro in una clinica ipertecnologica di Madrid specializzata nel trapianto di capelli.

Non solo, Cristiano Ronaldo vorrebbe nominare Georgina Rodriguez come manager di questa clinica. Ronaldo ha comunicato questo investimento attraverso i social network: «oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca, sono aree in cui ho voluto investire. Ho voluto che la clinica fosse situata a Madrid, una città in cui ho vissuto per molti anni».

Cr7 ha fatto tesoro dei due giorni di vacanza concessi da Massimiliano Allegri dopo il successo della Juventus a Bologna firmato da un gol di Paulo Dybala, per dedicarsi a queste sue attività imprenditoriali al di fuori del mondo del calcio.

Cristiano Ronaldo gli ultimi aggiornamenti Instagram

