MADEIRA (PORTOGALLO) – Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino e si è già allenato con il resto della squadra dopo essere stato in Portogallo per il ricovero d’urgenza della mamma Maria Dolores Aveiro in seguito ad un ictus. Sua madre è stabile e in ripresa per questo motivo Ronaldo ha deciso di lasciare l’ospedale di Madeiro per tornare a Torino.

Cristiano Ronaldo: “Grazie per i messaggi di supporto, mia mamma sta meglio”.

Maria Dolores Aveiro, la madre di Cristiano Ronaldo, “è stabile e in ripresa in ospedale”. E’ l’aggiornamento dato dallo stesso fuoriclasse con un tweet sul suo profilo ufficiale, seguito da quasi 83 milioni di persone in tutto il mondo. “Grazie per tutti i messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e in ripresa in ospedale. Io e la mia famiglia – scrive Ronaldo – vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data un po ‘di privacy in questo momento”.

Il bollettino medico dell’ospedale di Madeira.

Riportiamo di seguito, l’ultimo bollettino medico diffuso sulle condizioni di salute della mamma di Cristiano Ronaldo. “Il servizio sanitario della regione autonoma di Madeira – si legge nell’ultimo bollettino medico ufficiale di ieri – conferma che la signora Dolores Aveiro, nelle prime ore del 3 marzo, è stata ricoverata per un ictus ischemico.

Alla paziente sono state praticate subito due terapie di ricanalizzazione vascolare, chimica (trombolisi) e meccanica (trombectomia). Queste terapie contribuiscono al miglioramento della prognosi” (fonte Ansa).