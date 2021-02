Cristiano Ronaldo compie 36 anni, gli auguri della Juve

Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni. I primi auguri sono arrivati dalla Juve sui social con un post semplice e diretto: “Cosa dire di più. Auguri, Super Campione!”

Segue un video con alcune delle sue esultanze dopo un gol.

Cristiano Ronaldo compie 36 anni. La Juve: “Passano gli anni ma…”

La Juve, sul suo sito scrive:

“Passano gli anni, ma ciò che resta immutato è la sua grande voglia di continuare a lavorare, a migliorarsi, a vincere, un modo di intendere il calcio che l’ha accompagnato per tutta la sua straordinaria e incredibilmente vincente carriera”.

Una carriera che non si è mai fermata fin da quando iniziò a giocare da bambino. Ronaldo tirava calci al pallone per i vicoli di Funchal.

Per diventare il miglior marcatore di sempre bastano altre 43 reti dopo le 762 fatte. A San Siro ha superato Pelé ed ora insegue solo Romario (772) e Josef Bican (805).

Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur, violate le norme anti-Covid

A fine gennaio, Cristiano Ronaldo ha violato le norme anti-Covid sconfinando dal Piemonte alla Valle d’Aosta per festeggiare il compleanno di Georgina Rodriguez a Courmayeur.

Poi è tornato a Torino dove hanno festeggiato in famiglia.

L’attaccante bianconero non era stato convocato per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Spal che si era tenuta il 27 gennaio e per questa ragione ne aveva approfittato per varcare i confini regionali per trascorrere due giorni sulla neve nella zona della Val Vény, a ovest di Courmayeur.