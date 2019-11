TORINO – Cristiano Ronaldo è tutto e di più. E’ uno dei calciatori più forti del mondo, è uno dei pochi, con Michael Jordan e LeBron James, ad avere un ricchissimo contratto a vita con la Nike, è un imprenditore di successo, ed è anche un influencer, visto che è seguito da milioni di persone sui social network e questo gli garantisce un notevole guadagno. Insomma, non è semplicemente uno sportivo, è più che altro un’azienda vivente. Simona Marchetti per corriere.it, stila un elenco con le cose più costose di Cr7.

Partiamo da una delle sue cose “meno costose” ma più stravaganti… In pochi sanno che Cr7 si è fatto realizzare una statua di cera, con tanto di capelli veri acquistati in India, dal valore di 22.000 euro. Passiamo alla passione del portoghese per le sneakers, le sue scarpe più costose sono le Swarovski Nike Air Max 97 LX “Metallic Gold” da 13.000 dollari (11.850 euro).

Cr7 ama il vino e non ha fatto nulla per nasconderlo durante una cena nell’esclusivo Scott’s di Mayfair, a Londra, dove ha speso 27.000 dollari (24.600 euro) in un quarto d’ora per due bottiglie di vino rosso. La sua passione per le auto di lusso è nota a tutti. Cr7 ha una vera e propria scuderia con Lamborghini, Bentley, Porsche, Mercedes, Bugatti e Rolls Royce. La sua auto più costosa è la Bugatti La Voiture Noire, che coi suoi 18 milioni di dollari (16,4 milioni di euro) è anche la macchina più costosa del mondo.

Cristiano Ronaldo possiede moltissime ville. Tra loro, le case di lusso di maggior valore sono l’appartamento all’interno delle Trump Towers di Manhattan (valore 18,5 milioni di dollari, quasi 17 milioni di euro) e la villa da 7 milioni di dollari (6,4 milioni di euro) che possiede nell’esclusiva enclave de La Finca di Madrid.

Tutto qua? Ma nemmeno per sogno. Come non ricordare il suo jet privato Gulfstream G650 da 61 milioni e 880 mila euro? Cr7 lo utilizza soprattutto per le vacanze da mille e una notte con la compagna Georgina Rodriguez, la mamma Maria Dolores Aveiro ed i suoi figli (fonte Simona Marchetti per corriere.it).