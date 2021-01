Cristiano Ronaldo ha violato i divieti della zona arancione andando a Courmayeur per festeggiare il compleanno di Georgina Rodriguez. Poi di ritorno a Torino, dove hanno festeggiato in famiglia.

L’attaccante bianconero, non convocato per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Spal di ieri, 27 gennaio, ne ha approfittato per varcare i confini regionali tra Piemonte e Valle D’Aosta (entrambe zone arancioni) per trascorrere due giorni sulla neve nella zona della Val Vény, a ovest di Courmayeur.

Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur, violati i divieti anti-Covid

Secondo le indiscrezioni, CR7 e la compagna avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. A “tradirli” sarebbe stato un video pubblicato sulla pagina Instagram di Georgina Rodriguez che aveva condiviso (poi rimosso) una storia che li immortalava intenti a percorrere la Val Vény a bordo di una motoslitta affittata per l’occasione.

La coppia non è stata fermata e quindi multata per la violazione del Dpcm che impone lo stop agli spostamenti tra Comuni (e Regioni) se non per motivi di lavoro, salute o di emergenza certificata. Ora, dopo che la storia è venuta a galla sui social, è probabile che la sanzione arrivi nei prossimi giorni direttamente a casa del campione. Sulla vicenda infatti stanno conducendo accertamenti i carabinieri del Gruppo Aosta.