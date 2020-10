Cristiano Ronaldo, la dieta per guarire dal coronavirus: sole, vitamina D e Omega 3 (foto Instagram)

Cristiano Ronaldo ha usato il suo profilo Instagram per svelare ai suoi fan la dieta che sta seguendo per guarire velocemente dal coronavirus.

Cristiano Ronaldo ha il coronavirus ma è asintomatico e si trova in un’ottima condizione fisica; così il portoghese ha deciso di svelare i segreti della sua dieta.

Cr7 ha spiegato ai suoi fan come sia cruciale avere una vitamina D buona, alta.

Infatti Ronaldo ha spiegato come il sole sia gratis e 20/30 minuti al giorno sono un grande aiuto per il sistema immunitario di ogni individuo.

Ma la vitamina D non basta, serve anche avere una vitamina C alta, così come gli Omega 3.

Ronaldo non si è limitato solamente alla dieta, ha spiegato come sia fondamentale conservare uno stile di vita sano.

Insomma non solamente divano e Netflix ma anche una attività fisica giornaliera. Un po’ come quando gli italiani si erano improvvisati tutti personal trainer durante il lockdown.

E anche questo non basta. Oltre alla dieta e all’attività fisica, bisogna avere un sonno di qualità.

Infatti il fuoriclasse della Juventus consiglia almeno 8-9 ore di sonno per notte. Ore che non dovranno essere spezzettate ma consecutive.

Secondo Cr7, questo stile di vita vale sia per le persone che vogliono superare velocemente il coronavirus sia per quelle che non vogliono infettarsi.