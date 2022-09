Cristiano Ronaldo, dopo 20 anni sarà senza Champions. E Messi può accorciare

La Champions League, al via da stasera, perde il suo più grande bomber, Cristiano Ronaldo. Dopo 20 anni infatti, CR7 non giocherà la massima competizione continentale, da lui vinta 5 volte. Il portoghese infatti disputerà con Manchester United l’Europa League, competizione a cui non ha mai partecipato nella sua lunga carriera (ha 2 presenze nella vecchia Uefa). Al momento Cristiano Ronaldo è fermo a 141 reti in Champions, sotto di lui c’è Messi a 125.

Cristiano Ronaldo senza Champions dopo 20 anni

Non a caso, CR7 ha fatto tutto ciò che era in suo potere per lasciare il Manchester United e accasarsi in una grande europea in corsa per la Champions. Mendes lo ha proposto al Chelsea durante un aperitivo conoscitivo col nuovo proprietario Tedd Boehly. Poi ha parlato di lui con il Bayern. Infine anche il Napoli ci aveva provato, ma l’affare era saltato per la richiesta esosa dei partenopei per Osimhen.

L’ultima edizione senza CR7

Per trovare una fase a gironi senza la presenza del portoghese bisogna arrivare all’edizione 2002/03 quando, giovanissimo, il suo Sporting Lisbona venne eliminato nei preliminari dall’Inter. Quell’edizione la vinse, in una finale tutta italiana, il Milan che ebbe la meglio ai rigori contro la Juventus.