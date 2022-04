Cristiano Ronaldo torna a sorridere dopo il lutto per la morte del gemello che la moglie Georgina attendeva: a portare via le lacrime è la gemellina sopravvissuta.

Cristiano Ronaldo e Georgina di nuovo felici grazie alla loro bimba

“Casa dolce casa – ha scritto il calciatore portoghese in un post su Instagram accanto ad una foto con la famiglia al completo -. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l’amore e il rispetto che ci avete mandato. Adesso è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Cristiano Ronaldo e Georgina, l’annuncio della morte del figlio

Sempre sui social pochi giorni prima Ronaldo aveva dato l‘annuncio della morte del bimbo tanto atteso: “Con la più profonda tristezza dobbiamo annunciare che il nostro bimbo è morto – avevano scritto in un post firmato da entrambi Ronaldo e Georgina tre giorni fa -. E’ il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Siamo devastati per questa perdita e chiediamo gentilmente un po’ di privacy in questo periodo difficile”.

Grande la solidarietà del mondo dello sport alla campione: durante Liverpool-Manchester United i tifosi che riempivano Anfield hanno cantato il mitico ‘You’ll Never Walk Alone’, dedicato proprio a CR7.

I figli di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha avuto un primo figlio nel 2020, Cristiano Jr. Non ha mai reso nota l’identità della madre del bimbo e se ne è assunta la custodia esclusiva.

Nel giugno del 2017 è diventato padre di due gemelli, un maschio (Mateo) e una femmina (Eva), nati da madre surrogata.

Nel novembre 2017 è diventato padre di Alana Martina, avuta da Georgina Rodriguez, figlia dell’allenatore di calcio Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon.

Nell’ottobre 2021, Ronaldo ha annunciato che la moglie era in attesa di una seconda coppia di gemelli.