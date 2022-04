Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, matrimonio in vista? Tra spese extra e smentite

Secondo i media spagnoli, Cristiano Ronaldo avrebbe già iniziato a organizzare il matrimonio con Georgina Rodriguez. Secondo quanto riporta il Sun, tuttavia devono ancora iniziare i preparativi. I report pubblicati sui siti web di spettacolo e sport spagnoli hanno affermato che la coppia a causa dei preparativi per il grande giorno ora ha più fatture da pagare. Il quotidiano spagnolo on line OK Diario ha scritto: “Hanno spese extra perché stanno organizzando il matrimonio. Cristiano ha trovato in Georgina la compagna perfetta e le ha chiesto la mano, anche se non hanno ancora svelato la data della cerimonia”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, matrimonio in vista?

Un rappresentante di Ronaldo parla di notizia infondata. Le notizie sul matrimonio sono emerse quando un sito web di notizie catalano ha affermato che Cristiano, 37 anni, consegna a Georgina circa 99.000 euro al mese per il mantenimento dei figli, comprese le tasse scolastiche delle scuole private. L’influencer, 28 anni, con il calciatore ha una figlia di quattro anni, Alana Martina, e si prende cura anche dei tre figli di Ronaldo nati da madri surrogate: Cristiano Jr, 12 anni, Eva e Mateo, entrambi quattro. Al momento è in attesa di una coppia di gemelli e la nascita è ormai prossima.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Ronaldo, il cui futuro allo United rimane incerto, nel documentario Netflix “”I Am Georgina”, uscito sulla piattaforma uscito il 27 febbraio in concomitanza con il 28° compleanno della bella influencer, si è impegnato a sposare la compagna a cui è legato da sei anni. Ha affermato: “Potrebbe accadere tra un anno oppure tra sei mesi o tra un mese. Sono sicuro al 1000% che accadrà”. Nel documentario Georgina ammette che sta aspettando la domanda di matrimonio. Dolores, mamma di Ronaldo, ha detto al presentatore e comico Guilherme Geirinhas:”Georgia è senza dubbio un grande sostegno per Cristiano”.