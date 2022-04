Cristiano Ronaldo e quel no ad Antonio Conte come allenatore del Manchester United FOTO ANSA

All’inizio della stagione, Cristiano Ronaldo avrebbe “messo il veto” sul nome di Antonio Conte come potenziale allenatore del Manchester United. I dirigenti dell’Old Trafford avrebbero creato “contatti privi di fondamento con Zinedine Zidane per rendere felice la superstar”. In seguito al licenziamento a novembre di Ole Gunnar Solskjaer, la dirigenza dell’Old Trafford cercava un nuovo allenatore e fino alla fine della stagione hanno assunto Ralf Rangnick.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, già a ottobre avrebbero chiesto a Ronaldo la sua opinione su chi dovesse stare in panchina.

Cristiano Ronaldo e il no a Conte

Ronaldo aveva delle riserve su Conte, che sono state poi riferite al consiglio, afferma il Manchester Evening News. Attualmente il futuro del calciatore al club è in dubbio a causa del collasso della squadra in tutte le gare di questa stagione, anche se c’è chi ritiene che nel tentativo di mantenere i Red Devils uniti si sia fatto avanti in diverse occasioni. Il Manchester Evening News ha aggiunto che Jorge Mendes, l’agente del 37enne, avrebbe chiesto rassicurazioni all’ex CEO dei Red Devils, Ed Woodward, sul fatto che Solskjaer sarebbe stato licenziato dopo la sconfitta per 4-1 a Watford il 20 novembre. In quel periodo l’influente Mendes ha inoltre raccomandato allo United, il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui come potenziale successore.

Il Manchester United e il nuovo allenatore

Alcuni affermano che qualsiasi affermazione che collega lo United a Zinedine Zidane, che ha allenato Ronaldo al Real Madrid, è semplicemente uno stratagemma. Il tutto per placare la loro superstar. Conte era disposto ad accettare l’incarico allo United, ma, rimasto senza lavoro fino a novembre, gli sono state affidate poi le redini del Tottenham. Ronaldo è legato allo United per un’altra stagione, ma il futuro del suo secondo periodo al club sembra dipendere dalla nomina del prossimo allenatore. Potrebbe essere Erik ten Hag. Avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Manchester United e dovrebbe firmare un contratto triennale con l’opzione per una quarta stagione