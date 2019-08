Cristiano Ronaldo esultanza Napoli var gol Juventus Stadium FOTO

TORINO – Cristiano Ronaldo ha fatto impazzire di gioia lo Stadium. Il fenomeno portoghese ha segnato il gol del momentaneo tre a zero al Napoli, che è anche il suo primo centro stagionale in campionato, al 62′ su assist perfetto di Douglas Costa dalla sinistra. Cr7 ha battuto Meret con un sinistro di prima intenzione che ha sorpreso il portierino del Napoli. Dopo la rete, Cristiano Ronaldo non ha esultato come al solito con il saltello ma ha scelto una esultanza polemica contro il VAR.

Cristiano Ronaldo lo ha fatto perché non ha ancora digerito la decisione dell’arbitro che contro il Parma gli ha annullato un gol per fuorigioco (che c’era) millimetrico. La gara di Torino è stata altamente spettacolare. La nuova Juve di Sarri concede qualcosa agli avversari dal punto di vista difensivo (ne sono un esempio i gol di Manolas e Lozano) ma gioca un grande calcio in attacco.

Sono solamente le prime due partite di campionato ma il tridente offensivo della Juventus ha già regalato spettacolo. Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo hanno mostrato una intesa che fan sperare i tifosi della Juventus. Dei tre, Ronaldo è quello che dà meno punti di riferimento agli avversari perché svaria su tutto il fronte offensivo.

Higuain, invece, gioca come punta centrale ma non è un attaccante statico alla Icardi, è un punto di riferimento che favorisce gli inserimenti offensivi dei compagni di squadra con delle sponde o delle aperture di prima intenzione. Nell’azione del suo gol, Higuain avvia e finalizza l’azione.

Prestazione straordinaria anche da parte di Douglas Costa. L’ex esterno dello Shakhtar Donetsk, ha colpito una traversa con un sinistro spettacolare ed è entrato in maniera decisiva in tutti i gol bianconeri. Douglas Costa ha servito gli assist per i gol di Danilo e di Cristiano Ronaldo.