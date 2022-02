Cristiano Ronaldo fa un nuovo record: su Instagram superati i 400 milioni di follower

Cristiano Ronaldo, sul suo account Instagram ha raggiunto un nuovo primato: il 37enne attualmente al Manchester United, ha superato i 400 milioni di follower. E’ il primo in assoluto ad aver toccato il record. A settembre 2021, l’attaccante aveva 237 milioni di follower che lo rendevano il più seguito sulla piattaforma, una cifra che da allora nel giro di pochi mesi è cresciuta in modo esponenziale.

Cristiano Ronaldo e Instagram

Come riporta il Daily Mail, con 3242 post, ha una media di 10 milioni di “like” per ciascuno e segue solo 500 utenti. Ronaldo, di recente ha festeggiato il suo compleanno e su Instagram ha ringraziato per gli auguri tutti i fan. “La vita è come le montagne russe. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative alte… Ma alla fine, tutto riporta alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori. Grazie per tutti i messaggi! Ne ho 37 (sic)”, ha scritto su Instagram.

Gli altri su Instagram

Nella classifica dei più seguiti su Instagram, Kylie Jenner è seconda con oltre 308 milioni di follower, terzo posto per Lionel Messi con 306 milioni.