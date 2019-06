COSTA NAVARINO – Vacanze stellari per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha appena salutato la splendida Costa Navarino per dirigersi verso la Costa Azzurra.

Cristiano Ronaldo ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Grecia in compagnia del resto della famiglia a Royal Villa Methoni, una struttura con una vista mozzafiato e dotata di ogni benefit, dal costo di 8 mila euro a notte.

Cr7 si trova benissimo in questa struttura dove trascorre ogni anno parte delle sue vacanze. La scorsa estate incontrò Andrea Agnelli proprio a Royal Villa Methoni. Qui ci fu la firma che ufficializzò il passaggio del fuoriclasse portoghese dal Real Madrid alla Juventus.

Ronaldo si trova molto bene in questo resort di lusso perché lo staff della struttura gli garantisce ogni conforto e soprattutto la massima privacy. Non a caso, le uniche foto pubbliche di Cristiano Ronaldo in vacanza sono quelle che pubblica lui stesso sui suoi social network (Instagram e Facebook).

Prima di andare via, l’attaccante portoghese della Juventus ha voluto ringraziare lo staff del resort di lusso greco con una mancia da record. Secondo quanto scritto sul Corriere dello Sport, Ronaldo avrebbe ringraziato lo staff dell’hotel con una mancia da 20mila euro. Anche lo scorso anno, Ronaldo, nello stesso resort di lusso, aveva lasciato una mancia molto alta (leggi qui).

Le vacanze di Cr7 e famiglia proseguiranno nella splendida cornice della Costa Azzurra in Francia. Siamo in attesa di nuovi aggiornamenti social da parte del fenomeno portoghese della Juventus.

Nel frattempo, Maurizio Sarri ha già deciso di affidare un ruolo di primaria importanza a Cr7 nel suo modulo tattico. Più che Cr7 sarà Cr9 perché Maurizio Sarri lo ha scelto come suo centravanti. Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain sono considerati solamente delle alternative a Ronaldo nel ruolo di prima punta della Juventus.