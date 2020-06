TORINO – Cristiano Ronaldo in forma fisica fenomenale dopo il lockdown. L’attaccante della Juventus è addirittura arrivato 4 ore prima dei compagni si squadra al centro di allenamento. Quattro ore che ha passato ovviamente ad allenarsi tra corsa, addominali ed altri esercizi fisici.

Durante la quarantena, passata a Madeira con la sua famiglia, Cristiano Ronaldo ha postato quotidianamente video con esercizi per mantenersi in forma a casa. Il fuoriclasse portoghese, spesso in compagnia della fidanzata Georgina, ha fatto vedere come fare per allenarsi tra le mura domestiche.

Cristiano Ronaldo cambia look.

Cristiano Ronaldo come 17 anni fa. Il fuoriclasse della Juventus ha deciso di tornare al look che aveva ai tempi del suo arrivo al Manchester United dallo Sporting Lisbona.

I capelli di Cr7 si sono allungati vistosamente durante questa quarantena da coronavirus. Così il fuoriclasse portoghese ha deciso di non tagliarli per ottenere una acconciatura un po’ selvaggia.

Ma i fan lo approvano? Certo che sì, nel giro di poche ore gli hanno regalato ben 11 milioni di like e undicimila commenti.

Look a parte, Ronaldo si sta allenando duramente sia a casa che nel centro sportivo della Juventus.

Il fuoriclasse portoghese si prepara alla ripartenza del campionato che dovrebbe avvenire nella seconda metà di giugno.

La ripresa della Serie A non è ancora ufficiale come quella della Bundesliga e della Liga Spagnola.

Il governo darà il via libera alla ripresa del campionato solo se incasserà il parere positivo del comitato tecnico scientifico.

Il modello da seguire sarà quello tedesco visto che la Bundesliga ha già disputato due giornate di campionato senza alcun intoppo.

Mentre in Italia non ci sono ancora notizie ufficiali, la Liga Spagnola ha comunicato che ripartirà nella settimana che inizierà con l’otto giugno. La prima partita dovrebbe essere il derby di Siviglia in programma il 12 giugno. (Fonte The Sun).