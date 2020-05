E’ già estate per Cristiano Ronaldo, la foto in piscina con Georgina e figli (da Instagram)

TORINO – In attesa della ripresa del campionato, Cristiano Ronaldo già si proietta alla prossima estate e si gode alcune ore di relax in piscina.

Insieme a lui, immancabili, la compagna Georgina Rodriguez e tutti i suoi figli.

L’immagine è stata condivisa su Instagram proprio dalla fidanzata di Cr7 che ha anche aggiunto una didascalia:

“Camminavamo senza cercarci ma sapendo che camminavamo per incontrarci”.

Da quando è rientrato a Torino, Ronaldo non ha perso l’abitudine di allenarsi duramente.

Il portoghese è un maniaco della forma fisica e non passa giornata senza darsi da fare in palestra e in campo.

Infatti Ronaldo è riuscito perfettamente a tenersi in forma anche durante la quarantena da coronavirus.

Nella villa di famiglia, a Madeira, in Portogallo, Cr7 svolgeva due sedute di allenamento al giorno.

Visto che palestra e piscina non erano considerate sufficienti, il fuoriclasse portoghese si è aggregato anche alla rosa del Nacional, capolista della Serie B locale.

Con il team portoghese, Ronaldo ha disputato una serie di allenamenti nello stadio di Madeira ed anche alcune partitelle.

Insomma, come sempre, Cr7 è tra i calciatori più in forma della Serie A.

Lui non si è mai fermato veramente ed è prontissimo a riprendere il campionato italiano di calcio di Serie A.