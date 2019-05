TORINO – Gaffe social per Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha scritto sui social network: “Cristiano, quel giocatore che ha salvato la Juventus dalla retrocessione e l’ha fatta tornare a vincere un campionato dopo quasi 20 anni di siccità. Incredibile”. In realtà la Juventus non ha mai rischiato la retrocessione e ha vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, altro che venti anni di siccità…

Juve-Atalanta, ultima in casa per i bianconeri. Le info sui biglietti.

Sono in vendita i biglietti per Juve-Atalanta, ultima grande giornata della stagione 2018/19 all’Allianz Stadium. Domenica 19 maggio alle 15 si gioca Juve-Atalanta, e sarà la giornata della grande festa, e della celebrazione dello Scudetto… #W8NDERFUL.

Oggi e domani i tagliandi saranno a disposizione dei soli Juventus Member, con questa suddivisione:

