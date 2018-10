Cristiano Ronaldo e Georgina no Allianz Stadium. pic.twitter.com/KJ5Z3zoIZC — CR7 Stuff 🐐 (@ronaldostuff_) 2 ottobre 2018

TORINO – Cristiano Ronaldo è stato costretto a saltare la sua prima partita con la maglia della Juventus. Cr7 era squalificato dopo l’espulsione rimediata a Valencia e non ha potuto partecipare alla goleada contro lo Young Boys. Nonostante la squalifica, Cristiano Ronaldo si è recato allo Stadium con la compagna Georgina per seguire la partita dei suoi nuovi compagni di squadra e le telecamere di Sky lo hanno immortalato.

Gli highlights di Juventus-Young Boys 3-0

Tripletta di Dybala che ora è il capocannoniere della Juventus in Champions League. Rete a porta vuota su assist di Cuadrado.

Doppietta per Dybala. Ha raggiunto Pjanic in cima alla classifica marcatori stagionale in Champions League

Juve vicina al raddoppio. Assist di Bernardeschi per Dybala che si divora un gol abbastanza semplice.

Juventus in vantaggio al primo affondo. Lancio lungo di Leonardo Bonucci e sinistro vincente, al volo, di Paulo Dybala. Nulla da fare per il portiere svizzero.

Alcune foto dei calciatori della Juventus allo Stadium

I calciatori della Juventus sono arrivati allo stadio per la partita contro lo Young Boys

Le pagelle di Juventus-Young Boys 3-0

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny 6; Barzagli 6.5, Bonucci 7, Benatia 6.5; Cuadrado 7, Pjanic 6.5, Matuidi 6.5, Alex Sandro 6.5; Bernardeschi 6.5; Dybala 8, Mandzukic 6.5. Subentrati: Can, Khedira e Kean.

All. Allegri 8

YOUNG BOYS (4-5-1): Van Ballooms 5; Schick 5, Camara 4, Von Bergen 5, Benito 5; Fassnacht, 5.5 Sow 5.5, Sanogo 5.5, Bertone 5, Sulejmani 5; Hoarau 5. Subentrati: Lauper 5, Assale 5 e Ngamaleu 5.

All. Seoane 5.

ARBITRO: Karasev (RUS) 6. TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252.

Prepartita, Allegri: “Curioso di vedere una Juventus senza Cristiano Ronaldo”

“Sì, sono curioso di vedere la Juventus giocare senza Ronaldo, in 11. Perché a Valencia ci è capitato, ma in 10 perché dopo un quarto d’ora o poco di più ce l’hanno sbattuto fuori”. Così Allegri che contro lo Young Boys in Champions, non avrà CR7, squalificato per un turno. “Ma un po’ di riposo gli farà comunque bene – aggiunge il tecnico bianconero – Ronaldo ha giocato finora e sabato è stata la sua miglior prova da quando è alla Juve”.

