TORINO – "Un'altra vittoria importante! Forza ragazzi". La delusione per il gol clamorosamente mancato non ha intaccato la voglia di Ronaldo di festeggiare il 2-0 con cui la Juventus ha superato la Lazio, tornando momentaneamente in testa alla classifica

Il centravanti portoghese ha celebrato il successo sui social, con la consueta pioggia di apprezzamenti virtuali suddivisi tra Instagram, Twitter e Facebook.

Una domenica felice per Cristiano Ronaldo dopo la vittoria strappato nell’anticipo di ieri alla Lazio.

É lo stesso attaccante portoghese a testimoniare, attraverso i suoi profili social, come sta sfruttando il giorno di riposo concesso da Allegri: “Happy Sunday” il messaggio allegato alla foto di CR7 intento a fare stretching nella palestra allestita in casa, mentre con un gioco di specchi si riesce a intravedere Georgina intenta a catturare lo scatto che in poco più di 2 ore ha raggiunto 3 milioni e mezzo di like su Instagram.