DUBROVNIK – Pasqua all’insegna del lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I giornali spagnoli hanno voluto fare i conti in tasca alla coppia più seguita sui social network di tutto il mondo. Stando a quanto scritto in Spagna, i tre giorni di vacanza trascorsi a Dubrovnik, splendida location della Croazia, sono costati alla coppia ben 20.000 euro.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno soggiornato nella bellissima Ville Sheherezade, un palazzo di 4200 metri quadrati sviluppato su tre piani. Questa struttura è inarrivabile per i comuni mortali, per una notte si arriva a pagare anche più di 7000 euro. Ronaldo e Georgina hanno deciso di mangiare nel lussuoso ristorante 360, che vanta una stella Michelin, il cui menù degustazione costa 120 euro a persona.

La scelta è stata fatta per la qualità del cibo offerto dal ristorante ai suoi clienti, una corretta alimentazione è fondamentale per una coppia che cura l’aspetto fisico in maniera maniacale.

Chiusura con il botto con l’immancabile jet privato: dalla Spagna fanno sapere che un’ora di viaggio costa quasi 2000 euro.

Cristiano Ronaldo, ecco quanto guadagna il fenomeno della Juventus.

Cr7 è il secondo calciatore più pagato del mondo dopo Lionel Messi. Lo stipendio da calciatore professionista del fenomeno portoghese è di 31 milioni di euro all’anno. In altre parole, Ronaldo guadagna 85.000 euro al giorno, 3500 euro all’ora, quasi un euro al secondo.

Se ai guadagni da calciatore, aggiungiamo quelli derivanti dai vari sponsor, Cr7 arriva a circa 94 milioni di euro all’anno. Come scritto in precedenza, è secondo solamente a Lionel Messi che si porta a casa 126 milioni di euro all’anno.