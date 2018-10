UDINE, DACIA ARENA – Cristiano Ronaldo è più forte di tutto. Nemmeno l’accusa di stupro lo turba (qui l’approfondimento) e lo distoglie dal rendimento in campo. Il fenomeno portoghese della Juventus ha segnato il gol del 2-0 sul campo dell’Udinese. Ronaldo è andato a segno con un sinistro imprendibile.

Gli highlights

Raddoppio della Juventus al 38′. Cristiano Ronaldo ha calciato di prima intenzione, con il sinistro, e ha realizzato un gol stupendo.

Juventus in vantaggio al 33′. Cancelo è stato protagonista di una grande azione sulla destra, conclusa con un cross per Bentancur che ha segnato di testa anticipando anche Cristiano Ronaldo

udinese 0-1 juventus

rodrigo bentancur

33’ pic.twitter.com/e4g3J0M5MR — video spor (@vide0spor) 6 ottobre 2018

FORMAZIONI UFFICIALI – Ricapitoliamo gli schieramenti:

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Stryger-Larsen. Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; Barak, Lasagna, De Paul. A disp. Nicolas, Musso, Opoku, Pezzella, Ter Avest, Wague, D’Alessandro, Pontisso, Machis, Pussetto, Teodorczyk, Vizeu. All. Velazquez.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Emre Can, Cuadrado, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

ARBITRO: Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Posado-Mondin

IV° UOMO: Minelli

VAR: La Penna

VAR: Tegoni.

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.