Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus, in campo già per Spezia-Juventus? (foto Ansa)

Dopo la polemica sui tamponi, Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus e potrebbe giocare già Spezia-Juventus.

Dalla polemica sui tamponi, definiti “una str*nzata”, Cristiano Ronaldo è guarito e potrebbe già giocare tra due giorni in Spezia-Juventus.

Come detto, Ronaldo è stato sotto i riflettori anche durante il suo isolamento da coronavirus.

Isolamento fino ad un certo punto perché Cr7 si è messo in viaggio anche mentre era positivo.

Infatti Ronaldo si è accorto della sua positività in Portogallo ed invece di trascorrere l’isolamento fiduciario nell’hotel della Nazionale, si è messo in viaggio verso il nostro Paese per passarlo nella sua villa da mille e una notte di Torino.

Per questo gesto è stato criticato aspramente dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

“La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti – ha detto all’Ansa -, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio. Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”.

Tornato in Italia, Cr7 ha dispensato consigli sulla presunta dieta per guarire velocemente dal coronavirus.

Vitamina D grazie a 30 minuti di sole al giorno, vitamina C alta e omega 3. Attività fisica e nove ore di sonno al giorno.

Poi è arrivata la sfida al nemico di sempre Messi, Ronaldo non ha potuto giocarla e ha iniziato a sparare a zero sui tamponi dal suo account Instagram.

“Sto benissimo, i tamponi sono una str*nzata”.

Per questa esternazione insensata, Ronaldo è finito nel mirino dei virologi.

Burioni lo ha attaccato così:

“Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti”.

Adesso Ronaldo è guarito e potrebbe giocare già tra due giorni in Spezia-Juventus.