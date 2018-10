TORINO – “Buon Halloween a tutti” dalla famiglia Ronaldo. Il campione portoghese celebra la ‘festa delle streghe’ postando sui suoi canali social una foto della sua famiglia al completo vestita con i classici costumi della popolare festa di origine celtica.

Un costume da clown quello scelto dal campione portoghese, naturalmente nella sua versione horror. Di seguito, il messaggio postato su Twitter da Cristiano Ronaldo.

Happy Halloween to everyone!!🎃👻 pic.twitter.com/0x8sPgSHht — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 31 ottobre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.