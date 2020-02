SANREMO – Cristiano Ronaldo è protagonista di finte ubriacanti sia dentro che fuori il terreno da gioco. Stavolta ha dovuto dare il meglio di sé per depistare i suoi numerosissimi fan. Per godersi in santa pace l’esibizione della compagna Georgina Rodriguez, Cr7 ha depistato i suoi fan prenotando un hotel a Sanremo ma dormendo al Grand Hotel del Mare di Bordighera. Gli spostamenti in tutta privacy sono stati assicurati grazie a un camper da 11 metri scortato da tre van.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez grandi protagonisti al Festival di Sanremo.

Georgina Rodriguez è stata la grande protagonista della serata di giovedì del Festival di Sanremo ma anche Cristiano Ronaldo ha fatto la sua parte. Prima ci sono stati i due siparietti tra Amadeus e la Rodriguez, poi quello tra il conduttore di Sanremo ed il fuoriclasse della Juventus ma andiamo con ordine…

Prima Amadeus ha indossato una maglia con davanti le strisce bianconere ma con dietro quelle nerazzurre con tanto di numero di Romelu Lukaku, poi Georgina gli ha regalato un gagliardetto della Juventus mascherato da quello dell’Inter…

A quel punto Amadeus si è recato verso la prima fila del teatro Ariston per darlo a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese lo ha accettato divertito ed in cambio ha regalato ad Amadeus una sua maglia della Juventus. Nonostante Amadeus sia un noto tifoso dell’Inter, ha accettato il regalo dicendo che certi campioni vanno oltre ogni colore.