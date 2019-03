Cristiano Ronaldo, infortunio non grave: lieve lesione ai flessori. Domani torna a Torino

TORINO – E’ di “apparente modesta entità” la lesione ai flessori della coscia destra riportata da Cristiano Ronaldo nel primo tempo di Portogallo-Serbia. Lo comunica la Juventus, precisando che gli accertamenti sono stati effettuati in Portogallo. Le condizioni di CR7, che domani rientrerà a Torino, “saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell’attività agonistica”.

Cristiano Ronaldo, infortunio lieve: i tifosi della Juventus tirano sospiro di sollievo

I tifosi della Juventus sono passati dall’estrema preoccupazione al sospiro di sollievo. L’infortunio del fuoriclasse della Nazionale Portoghese non è grave e dovrebbe scendere in campo nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Come ammesso da Ronaldo stesso dopo la tripletta contro l’Atletico Madrid, il campione portoghese è stato comprato per questo, per sfatare la maledizione Champions League.

La Juventus vuole tornare a vincere in Europa e per riuscire in questa impresa è fondamentale avere in campo un campione dell’esperienza internazionale e della qualità tecnica di Cristiano Ronaldo. Anche perché l’avversario di turno, l’Ajax, non va sottovalutato. E’ una squadra giovane, e quindi inesperta, ma ha grande qualità e personalità, altrimenti non avrebbe vinto facilmente in casa dei tre volte campioni d’Europa di seguito del Real Madrid. Per i blancos, ha pesato come un macigno l’addio di Cristiano Ronaldo. Adesso ce l’ha la Juventus e vuole goderselo fino al trionfo finale di Champions League.

fonte: Ansa.