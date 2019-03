ROMA – Infortunio per Cristiano Ronaldo durante la gara Portogallo-Serbia valevole per la qualificazione a Euro 2020. L’attaccante della Juventus ha chiesto il cambio per un problema alla coscia dopo mezz’ora di gioco. E’ stato lo stesso CR7 a chiedere il cambio per infortunio: si è fermato mentre scattava verso il pallone toccandosi il bicipite femorale della coscia destra ed ha subito fatto ampi gesti alla panchina per la sostituzione.

Un infortunio che si spera sia meno grave del previsto visto che la Juventus il 10 aprile giocherà l’andata dei quarti di finale di Champions League con l’Ajax mentre il 16 ci sarà il ritorno all’Allianz Stadium.

Queste le prossime gare dei bianconeri:

30/3 Juventus-Empoli

2/4 Cagliari-Juventus

6/4 Juventus-Milan

10/4 Ajax-Juventus

13/4 Spal-Juventus

16/4 Juventus-Ajax.