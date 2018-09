TORINO – Meglio del papà. Cristiano Ronaldo jr ha esordito con la maglia dell’Under 9 della Juventus, segnando un poker nella sua prima partita da “pulcino” (vittoria 5-1 contro il Lucento). Cristiano Ronaldo jr ha la passione per il calcio, si allena a casa insieme al papà e sogna di ripetere la sua gloriosa carriera [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“I miei figli mi danno la forza per alzarmi ogni mattino ed andare ad allenarmi”. Lo ha detto Cristiano Ronaldo nell’intervista a Dazn focalizzando l’attenzione sul rapporto con i suoi figli, in particolare quello con Cristiano jr.

“Mi godo ogni momento con loro, non solo con il più grande. Ogni giorno imparo qualcosa, li vedo crescere, mi fanno domande, sorridono. Le due bimbe e il maschietto hanno iniziato a dire le prime parole.

Cristiano (il primogenito, ndr) è come me da piccolo, non vuole perdere mai. Calciatore? Mi piacerebbe, ma deve scegliere lui.

Per ora è potente, veloce, con buona tecnica, ma deciderà lui”

Goals for Juventus so far: Cristiano Ronaldo (0)

Cristiano Jr. (4) pic.twitter.com/zDBEBQaZ6h — Indy Football (@IndyFootball) 2 settembre 2018