MADRID (SPAGNA) – In Spagna parlano sempre di Cristiano Ronaldo. Nonostante l’attaccante portoghese abbia lasciato il Real Madrid da due stagioni, la stampa iberica continua a cercare sempre scoop sul bomber della Juventus. L’ultima bomba di mercato è stata pubblicata dal Chiringuito. Secondo il media spagnolo, la Juventus vorrebbe cedere Cristiano Ronaldo al termine della stagione per arrivare ad un fenomeno più giovane come Paul Pogba o Kylian Mbappé.

Tra i due, il favorito sarebbe Paul Pogba per una serie di motivi. Intanto la volontà del calciatore di tornare a Torino mentre Mbappé preferirebbe il Real Madrid in caso di addio al Paris Saint Germain. Non solo, la Juve vorrebbe venderle Cristiano Ronaldo per puntare definitivamente su Dybala, calciatore giovane e di grande qualità.

A tutto questo, va aggiunto il fatto che la Juve ha argomenti più che convincenti per strappare un buon prezzo allo United. I bianconeri potrebbero arrivare a Pogba grazie ai soldi incassati dalla cessione di Cristiano Ronaldo e grazie all’inserimento nella trattativa di Mario Mandzukic, calciatore che piace moltissimo ai Red Devils.