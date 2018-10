ROMA – Nuove accuse per Cr7. Secondo quanto riportato dal tabloid “Daily Mail” Leslie Mark Stovall, l’avvocato di Kathryn Mayorga, la modella che ha accusato Cristiano Ronaldo di averla violentata nel giugno 2009, avrebbe ricevuto una chiamata da parte di un’altra donna. Anche quest’ultima accuserebbe Ronaldo di stupro. L’avvocato avrebbe già girato alla polizia di Los Angeles la segnalazione:

“Sono stato contattato da una donna – dice l’avvocato – che sostiene di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto. Contatterò le ex fidanzate del calciatore, le ragazze che lo conoscono intimamente. Sarebbero preziose per capire la sua condotta e andrò in Inghilterra, se servirà”.

Parla, invece, “la presunzione d’innocenza” il Primo Ministro portoghese Antonio Costa in un’intervista televisiva. “Non è sufficiente essere accusati per diventare colpevoli”, afferma Costa aggiungendo che “se c’è qualcosa di cui abbiamo la prova è che (Ronaldo) è uno straordinario professionista, uno straordinario calciatore e qualcuno che ha dato prestigio al Portogallo. Di certo – conclude il premier – tutti ci auguriamo che nulla possa macchiare questo curriculum”.