Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? Ancelotti lo vuole al Real, ma occhio al City e il solito Psg

In casa Juventus continua ancora la telenovela Cristiano Ronaldo: rimane o non rimane? In molti sarebbero pronti a prendersi il campione portoghese, ma quello che non è chiaro è se lui voglia realmente lasciare Torino oppure no? La Juventus al momento tace, forse perché privarsi dello stipendio stellare di Ronaldo non sarebbe poi tanto male. Ad ogni modo su Ronaldo pare ci sia un grande interesse del Real Madrid, ma attenzione alle tattiche di City e Psg.

Ancelotti vorrebbe Cristiano Ronaldo al Real Madrid

A sostenerlo è Edu Aguirre, giornalista e amico del fuoriclasse portoghese, nel corso del programma El Chiringuito. Secondo Aguirre il tecnico emiliano avrebbe chiesto al club di Florentino Perez il ritorno di CR7 e avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, che sarebbe il benvenuto anche per lo spogliatoio dei blancos. “Ancelotti vuole ingaggiarlo. Il rapporto tra loro è meraviglioso e lui vorrebbe tornare. L’opzione è sul tavolo”, sostiene Aguirre. Al Real potrebbe arrivare anche Mbappe, ma non è detto che sarà così.

Il City e il solito Psg

Secondo Il Corriere dello Sport Jorge Mendes – connazionale e procuratore di Ronaldo – starebbe lavorando sotto traccia per portare CR7 alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Indiscrezioni più che notizie, a quindici giorni dalla chiusura del calciomercato. Ma c’è anche il solito Psg che ha in casa la grana Mbappe, ormai in partenza e addirittura fischiato dal suo pubblico. Dopo aver preso Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi… Volete che il Psg non ci provi anche con Ronaldo? Sarebbe la prima volta in cui vedremmo insieme Messi e Ronaldo.