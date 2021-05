Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? Cr7 e il video YouTube con il trasloco delle sue auto di lusso. Il fenomeno portoghese potrebbe lasciare la Juve dopo appena tre stagioni. Era stato acquistato a peso d’oro per vincere la Champions League ma durante la sua militanza in bianconero questo obiettivo non è stato nemmeno minimamente avvicinato.

Cristiano Ronaldo e il trasloco delle auto di lusso, lascia la Juventus? Troppe delusioni in Champions League

La Juve ha raccolto cocenti eliminazioni per mano di Ajax, Lione e Porto e quest’anno rischia addirittura di non qualificarsi nemmeno alla Champions League. Si deciderà tutto all’ultima giornata. Inter e Atalanta sono già certe della qualificazione. Gli altri due posti se li giocano Napoli, Milan e Juventus in rigoroso ordine di classifica. Se il campionato fosse finito ieri, la Juve sarebbe stata condannata all’Europa League.

Soprattutto in caso di mancata qualificazione, entrambe le parti potrebbero valutare seriamente la separazione. Ronaldo vuole giocare la Champions League e la Juve difficilmente può mantenerlo in rosa senza i soldi della coppa dalle grandi orecchie. Anche perché i bianconeri sono in difficoltà economica o Agnelli non sarebbe stato tra i promotori della ‘Superlega salva big’.

Il video YouTube con il trasloco delle auto di lusso di Cristiano Ronaldo

A tutte queste considerazioni abbastanza logiche, va aggiunto il video che sta spopolando in rete da qualche ora. Video che pizzica il trasloco delle auto di lusso di Cr7. Semplice routine per portarsi qualche bolide nel luogo delle sue vacanze o una anticipazione dell’addio a fine stagione? Ai posteri l’ardua sentenza… (video YouTube).