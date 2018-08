TORINO, ALLIANZ STADIUM – Cristiano Ronaldo protagonista, ma in negativo, in occasione del raddoppio di Mario Mandzukic contro la Lazio. Il centravanti portoghese della Juventus non ha saputo approfittare di un cross di Cancelo e di una uscita a vuota di Strakosha [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Lo svarione del portiere albanese, invece di agevolarlo, lo ha messo in difficoltà. E così Cristiano Ronaldo non è riuscito a segnare a porta vuota e ha solamente ciccato il pallone. Per fortuna della Juventus, la palla è arrivata a Mario Mandzukic che non ha dovuto fare altro che insaccarla a porta vuota.