ROMA – Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di un serio problema vascolare-cerebrale. La madre di CR7 è ricoverata in terapia intensiva a causa di un ictus. Le condizioni di salute della donna, 65 anni, sono state giudicate riservate dai medici. Cristiano Ronaldo è legatissimo alla madre e molto probabilmente la raggiungerà al più presto in Portogallo.

La donnaè stata ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo, cittadina dove CR7 è nato e cresciuto. Secondo quanto scrive la testata portoghese ‘JM Madeira’ la donna, 65 anni, è in terapia intensiva. I media portoghesi affermano che la madre di Cristiano Ronaldo è cosciente e in condizioni stabili, ma la situazione andrà monitorata con attenzione nelle prossime ore. (Fonte Tuttosport).