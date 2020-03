MADEIRA (PORTOGALLO) – Che il peggio fosse passato lo avevamo capito dal ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia ma a confermarcelo è arrivato anche il messaggio postato sul profilo Instagram di Dolores Aveiro. La mamma di Cristiano Ronaldo sta bene e sta recuperando nel migliore dei modi dall’ictus che l’ha colpita alcuni giorni fa.

Il messaggio postato sul profilo Instagram di Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo.

“Miei cari da ogni parte, questo non è il tipico messaggio normale di Dolores, ma sto scrivendo qui, solo per dirvi che mi sto riprendendo bene (già mi lamento molto di stare sdraiata a letto per molte ore) Ma so che è per il mio bene, tra pochi giorni riprenderò la mia normale routine se Dio vuole, tutto è stato solo uno spavento, sono cosciente, consapevole di ciò che mi è successo e con piena certezza che sono stato fortunata, ringrazio il team medico e tutti i professionisti che sono stati con me dalla prima ora, ringrazio per i messaggi di supporto costanti, grazie per la catena di preghiere ed energie positive da tutte le parti, grazie miei cari figli, miei nipoti, fratelli e amici.

Dolores tornerà presto, a questo punto miei cari vorrei ringraziarvi per la comprensione e la privacy in generale, (con la salute non si gioca). Pensavo davvero che meritaste una mia parola (anche se non ero io a scrivere il testo, ho dettato tutto quello che volevo dire) Grazie a tutti”.