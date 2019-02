ROMA – Durante l’intervista in cui ha difeso il figlio nel caso legato alle presunte violenze sessuali a danni di Kathryn Mayorga, Maria Dolores Aveiro ha anche spiegato della sua (nuova) battaglia contro il tumore: “Sono stata operata all’altro seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e sto lottando per la mia vita”. La mamma di Cristiano Ronaldo nel 2007 era già stata operata per un cancro ed aveva superato la malattia, la speranza è che ce la faccia anche questa volta.

L’attaccante portoghese della Juventus inoltre avrebbe donato circa 100.000 euro all’ospedale che aveva in cura sua madre dopo la prima operazione, e che l’aveva aiutata a superare la malattia. La direttrice della struttura ha commentato: “Aveva promesso che avrebbe fatto questa donazione, credo l’abbia fatto per sua madre. Con quei soldi costruiremo un piccolo centro nel giardino dell’ospedale per dare supporto ai pazienti”.