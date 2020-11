Cristiano Ronaldo torna al Manchester United? Ecco perché la Juve può venderlo

Cristiano Ronaldo al Manchester United? Dall’Inghilterra le voci di un clamoroso ritorno del fuoriclasse della Juventus.

Il Manchester United sarebbe “in trattative per un ritorno nella prossima stagione di Cristiano Ronaldo mentre la Juventus cerca di scaricare la superstar”.

A dare la notizia è il Sun, chee aggiunge che la Juventus vuole incassare prima della scadenza del contratto alla fine della stagione 2021-22 e liberarsi così del compenso di circa 600.000 euro a settimana.

Secondo il giornalista Christian Martin di FOX America, sembra che il Manchester United sia in trattative con Ronaldo.

Ronaldo al Manchester United? La Juve disposta a trattare

Il calciatore starebbe “considerando” l’offerta e la Juventus disposta a negoziare con il club inglese.

Martin ha twittato ai suoi 400.000 follower:”Le nostre fonti a Manchester e Porto confermano che il Manchester United ha tentato Cristiano Ronaldo con un ritorno al club nella prossima stagione.

“La star portoghese sta valutando. Se Ronaldo lo chiederà, la Juventus negozierà un accordo”.

I problemi economici della Juve

Il club bianconero, scrive il tabloid britannico, sta prendendo in considerazione la possibilità di vendere Ronaldo per motivi finanziari a seguito delle problematiche dovute alla pandemia.

Ronaldo guadagna 607.000 a settimana, circa quattro volte in più di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus.

Secondo alcuni report, un’estensione dell’attuale contratto con Ronaldo per il club sarebbe insostenibile.

E l’ultra ricco Manchester United non vede l’ora di approfittare di un’eventuale iniziativa nei confronti dell’ex star che nel 2018 è passata dal Bernabeu all’Allianz Stadium.

Ronaldo ha giocato per lo United tra il 2003 e il 2009, vincendo tre titoli di Premier League e la Champions League.

L’attaccante ha segnato 118 gol in 292 partite in tutte le competizioni per lo United, in seguito è passato al Real Madrid.

In nove stagioni al Los Blancos, Ronaldo ha segnato 450 gol in 438 partite, vincendo due campionati e quattro Champions League.

Nl 2018 il fuoriclasse è stato ingaggiato dalla Juventus per la solita cifra da capogiro, stavolta 105 milioni di euro, da allora la squadra ha vinto due scudetti. (Fonte The Sun)