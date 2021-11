Cristiano Ronaldo-Manchester United, è già rottura? Dall’Inghilterra: “A fine stagione andrà via senza qualificazione Champions”

Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United già alla fine di questa stagione? I tabloid britannici lanciano lo scoop: con i Reds a meno cinque dal quarto posto e con Cristiano Ronaldo che difficilmente accetterebbe di non giocare la Champions League lo scenario sarebbe non proprio lunare. Anzi.

Cristiano Ronaldo via da Manchester? Il possibile scenario

“Non sono qui in vacanza – aveva detto Cristiano Ronaldo sbarcando a Manchester – Sono qui per continuare a vincere”.

“Immaginarlo in Europa League è davvero difficile, non ci ha mai giocato” scrive il Daily Express. A rafforzare questa tesi anche le ultime parole di Rio Ferdinand: “Potrebbe vederla come una macchia sul suo curriculum”.

Manchester a -5 dal quarto posto

Come detto al momento il Manchester United guidato da Ole Gunnar Solskjær sta faticando e non poco in Premier League. La classifica è impietosa. I Reds sono al sesto posto a quota 17 punti. A pari merito con il Brighton. E, soprattutto, distante cinque punti dal Liverpool quarto in classifica. D’altronde Liverpool, il sorprendente West Ham, il Manchester City e il Chelsea per ora sembrano viaggiare a una velocità diversa rispetto alle altre squadre di Premier.

Come la prenderà Cristiano Ronaldo? Davvero CR7 lascerebbe il Manchester in caso di mancata qualificazione in Champions League? Non resta che aspettare la fine della stagione.