ROMA – Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto in Marocco. Il fuoriclasse portoghese avrebbe approfittato della sosta del campionato per unirsi in matrimonio con la sua dolce metà la scorsa domenica, tra una partita del Portogallo ed un’altra. A sganciare questa “bomba” di gossip è “Novella 2000”. Il matrimonio sarebbe stato organizzato da Badr Hari, campione di kick boxing ed amico fraterno di Cristiano Ronaldo. Tempo fa, fecero discutere alcune foto con atteggiamenti molto amichevoli tra Hari e Cr7. In queste immagine, il campione marocchino prendeva in braccio il portoghese mostrando tutti i suoi muscoli.

Questo matrimonio improvviso sarebbe stato voluto fortemente da Georgina dopo quanto successo agli Mtv European Music Awards. In quella circostanza, tutti i riflettori furono puntati su Cristiano Ronaldo e lei venne quasi ignorata come se fosse una semplice “avventura” del portoghese. Georgina è invece la madre di sua figlia Alana Martina e madre adottiva dei due gemelli Eva e Mateo – che CR7 ha avuto da una madre surrogata – e madre adottiva anche del suo primogenito Cristiano Junior, che Cristiano ha avuto con una ragazza di Miami che ha rinunciato subito al bambino che oggi ha 9 anni.

Poi c’è stato lo spiacevole episodio con l’ex di Cr7 Rita Martins. La ex fiamma di Ronaldo salutò affettuosamente il portoghese, con tanto di abbraccio, ignorando totalmente Georgina. Questo fatto avrebbe fatto infuriare la Rodriguez che avrebbe preteso da Cr7 un atto ufficiale come il matrimonio.

A questo punto, Novella 2000 spiega l’unico elemento mancante: perché le nozze sono state segrete? Il motivo sarebbe la gelosia della mamma di Cristiano Ronaldo. La signora Dolores Aveiro è felice di vedere il figlio sereno grazie a Georgina ma allo stesso tempo è legata a lui in maniera morbosa perché lo ha cresciuto tra mille difficoltà economiche considerando tutti i problemi riscontrati con il padre alcolizzato.

Allo stesso tempo, stando a quanto scritto da Novella 2000, Cristiano Ronaldo avrebbe dato mandato ai suoi avvocati di cambiare il suo testamento perché prima di innamorarsi di Georgina aveva stabilito che tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito dalla madre in caso di sua morte improvvisa. Tutto questo a tutela di quella che sarebbe diventata sua moglie.