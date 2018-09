TORINO – Cristiano Ronaldo non segna e getta ulteriore benzina sul fuoco sul duello Mondiale tra la Ferrari e la Mercedes. Il fuoriclasse portoghese, pagato a peso d’oro dalla Juventus per ragioni calcistiche ma anche di marketing, è stato protagonista di uno scivolone social. Cr7 ha acquistato una Mercedes e l’ha postata subito sui social, dove viene seguito da milioni di persone da tutto il mondo. Una Mercedes GLE 63 AMG, valore complessivo 150mila euro. Quasi una “mancia” per un campione da 31 milioni di euro all’anno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La Juventus è una azienda che impone ai suoi tesserati l’utilizzo di auto della Fiat per entrare nel centro sportivo per gli allenamenti. In passato ci furono dei problemi con Edgar Davids perché il calciatore olandese si recò al centro sportivo con una vettura che non era della Fiat.

Dopo quell’incidente, Davids non replicò più questo “errore”. I bianconeri curano questi aspetti nei minimi dettagli. Ci tengono a evidenziare la coesione tra Juventus, Fiat e Ferrari.

Tre facce di una unica medaglia che, nelle loro intenzioni, deve essere vincente in tutto il mondo. Perché “vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta” per la Juventus.

Il post social di Cristiano Ronaldo. La foto con la sua nuova Mercedes.