Juventus-Barcellona, Cristiano Ronaldo contro Leo Messi in Champions League dopo 9 anni: ecco come andò l’ultima volta.

Cristiano Ronaldo contro Messi in una partita di Champions League dopo nove, lunghissimi, anni.

L’ultima volta sorrise Messi. Il suo Barcellona eliminò il Real Madrid in semifinale di Champions. La partita passò alla storia per la sua doppietta e per la sfuriata in sala stampa di Mourinho.

Fu la sera del famoso ‘por qué?’ ripetuto all’infinito dallo Special One.

Ma andiamo con ordine. Il Barcellona dominò la partita e vinse con una doppietta di Messi.

Cristiano Ronaldo non strusciò palla ed il Real chiuse in inferiorità numerica per l’espulsione di Pepe.

Anche Mourinho si fece espellere per proteste nei confronti dell’arbitro ed in sala stampa sbottò contro un presunto sistema che avrebbe favorito il Barcellona.

“Se io dico a lei e alla Uefa quello che penso e quello che sento, la mia carriera finisce oggi. E siccome non posso dire quello che sento, ho solo una domanda. E spero, un giorno, di avere una risposta. La domanda è: perché? Perché? Perché Ovrebo? Perché Busacca? Perché De Bleeckere? Perché Frisk? Perché Stark? Perché? Perché ad ogni semifinale accade sempre lo stesso? Perché Ovrebo da tre anni? Perché il Chelsea non è potuto andare in finale? Non so se è la pubblicità dell’Unicef, non so se è il potere del signore Villar all’interno della Uefa”.

Dopo aver eliminato il Real Madrid in semifinale, il Barcellona vinse la Champions imponendosi per 3 a 1 contro il Manchester United nella finalissima di Wembley.

Adesso, nove anni dopo, Cristiano Ronaldo e Messi si sfideranno di nuovo in Champions League ma sarà una partita con una posta in palio decisamente diversa (fonte La Gazzetta dello Sport).