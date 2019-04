TORINO – I calciatori più importanti del mondo si sfidano a colpi di jet privati. Chi ce l’ha più… costoso? Questa speciale classifica è vinta da Cristiano Ronaldo. Cr7 non è il calciatore che guadagna di più al mondo ma è quello che ha il jet privato più costoso. Il fenomeno portoghese vince su Lionel Messi e su Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si colloca sul gradino più basso del podio di questa speciale classifica.

Cristiano Ronaldo batte Messi, è suo il jet privato più costoso.

Come scrive Il Corriere dello Sport, nel gradino più alto c’è Cristiano Ronaldo che ha acquistato il Gulfstream G650 per 31,7 milioni di euro.

Secondo posto conquistato per Leo Messi che con 28,3 milioni di euro si porta a casa l’Embraer Legacy 650.

Terza posizione per Zlatan Ibrahimovic che ha acquistato per 23,8 milioni di euro il Cessna Citation Longitude.

Cristiano Ronaldo ha il jet privato più costoso ma non è il calciatore più pagato al mondo perché in quest’altra classifica è Lionel Messi a trionfare sul fenomeno portoghese della Juventus. Lionel Messi del Barcellona è primo con 126 milioni, a seguire Ronaldo della Juventus con 96 milioni di euro e Neymar del Psg con 81.5 milioni di euro. Queste cifre sono ottenute sommando gli stipendi che percepiscono da calciatori più i soldi che ottengono dai vari sponsor per pubblicità o altro.

Fonte: Il Corriere dello Sport.