PARIGI – Quarantuno trofei in un’unica foto. Senza contare gli innumerevoli premi individuali. Cristiano Ronaldo ha pubblicato una immagine in compagnia di Michael Jordan scrivendo la didascalia: “Abbiamo fatto la storia”. Ronaldo e Jordan sono due degli atleti più forti di tutti i tempi, sono gli unici, insieme a LeBron James, ad avere un contratto a vita con la Nike.

Ronaldo e Jordan si sono incontrati proprio a margine di un evento Nike. Michael Jordan lo scorso fine settimana era a Parigi per la Paris Men’s Fashion Week, dove con Nike ha lanciato le nuove scarpe Jordan della neo-battezzata “Maison 23” (23, il numero di Michael Jordan da cestista).

Cristiano Ronaldo è in vacanza in Francia, in Costa Azzurra, e non si è fatto scappare l’opportunità di incontrare il giocatore di basket più forte di tutti i tempi.

I trofei vinti da Cristiano Ronaldo e Michael Jordan.

Michael Jordan ha vinto un campionato NCAA e sei campionati NBA con la canotta dei Chicago Bulls. La sua squadra è ritenuta la più forte di tutti i tempi. Michael Jordan ha brillato anche con la Nazionale Americana dove ha conquistato da protagonista due Olimpiadi, una Coppa America ed i Giochi Panamericani. Essendo stato il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, ha vinto numerosi riconoscimenti individuali nel corso della sua brillantissima carriera.

Cristiano Ronaldo ha in bacheca 30 trofei più numerosi premi individuali (come i cinque Palloni d’Oro). A livello di club ha vinto cinque Champions League, quattro Mondiali per Club, due Supercoppe Europee, un Campionato Europeo, una Nations League, uno scudetto in Italia, tre Premier League in Inghilterra e due campionati in Spagna. Ronaldo ha vinto anche numerose coppe tra Spagna, Portogallo, Italia e Inghilterra.