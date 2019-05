Cristiano Ronaldo miglior calciatore della Serie A, la premiazione allo Stadium

TORINO – Cristiano Ronaldo ha ricevuto, nel pre-partita della sfida tra Juventus e Atalanta, il riconoscimento di Miglior Giocatore del campionato, istituito dalla Lega Serie A. Il fuoriclasse portoghese ha conquistato il premio, alla sua prima edizione, nel suo primo anno in Italia, festeggiato con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana. Cr7, al suo primo anno con la Juve, ha segnato 28 gol in 42 partite. Il portoghese ha realizzato 28 gol in campionato, 6 gol in Champions League e quello che ha deciso la Supercoppa Italiana. Grazie alle reti segnate a Torino, ha superato quota 600 gol in carriera, portandosi a 601 reti complessive.

Cristiano Ronaldo miglior calciatore. Ecco gli altri premi assegnati.

La Lega calcio di Serie A ha istituito, a partire da quest’anno, i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione. La classifica considera le gare sin qui disputate di Serie A, quelle della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Ecco i vincitori: – Miglior portiere: Samir Handanovic dell’ Inter; – Miglior difensore: Kalidou Koulibaly del Napoli; – Miglior centrocampista: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio; – Miglior attaccante: Fabio Quagliarella della Sampdoria; – Miglior giovane: Nicolò Zaniolo dell’ As Roma; – MVP – Miglior giocatore in assoluto del campionato 2018-’19: Cristiano Ronaldo della Juventus (fonte Ansa).